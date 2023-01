Médico mineiro é um dos presos pelo ataque terrorista em Brasília

Ezio disputou a prefeitura de Coronel Fabriciano nas eleições municipais de 2020 (foto: Reprodução/Redes Sociais)





Uberaba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um ônibus que retornava de Brasília com 27 passageiros e dois motoristas suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal.O veículo tinha como destino a cidade paulista de Rio Claro. Os suspeitos foram levados à Delegacia da Polícia Federal e prestaram depoimento ao delegado da corporação, Mário Alexandre Veloso Aguiar.

O médico Ezio Guilherme da Silva, que mora em Coronel Fabriciano, na região do Vale do Rio Doce, teve o nome divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal na lista de presos pelo ataque terrorista ocorrido nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (08/01). A informação foi divulgada pelo Diário Popular de Minas Gerais.