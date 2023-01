MPMG cria força-tarefa para enfrentar 'boicotadores da democracia'

Em novembro, Jarbas foi o mais votado nas eleições internas do MPMG e teve a nomeação para o atual biênio assinada pelo governador Romeu Zema (Novo) (foto: Camila Soares e Eric Bezerra / MPMG)

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Jarbas Soares Júnior, anunciou nesta quarta-feira (11/1) a criação de uma força-tarefa para enfrentar os ataques terroristas contra o sistema democrático.

"À vista do gravidade do que ocorreu em Brasília, as repercussões em Minas Gerais e a clarividência de que os meliantes não desistirão, criei a força-tarefa do MPMG para enfrentamento dos boicotadores da democracia. Continuamos defendendo o direito à livre manifestação, as pacíficas", escreveu em sua página no Twitter.