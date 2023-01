Governo federal aciona STF por novas ameaças terroristas, diz colunista

Terroristas deixaram um rastro de destruição e vandalismo no Palácio do Planalto e nos prédios do Congresso Nacional e na sede do Supremo Tribunal Federal (foto: Evaristo Sa/AFP)

O Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado pelo governo federal nesta terça-feira (10/1) após serem detectadas novas ameaças de grupos terroristas que estão convocando novos protestos em Brasília.Chamado de "Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder", o ato de terrorismo estaria previsto para ocorrer nesta quarta-feira (11/1), na Esplanada dos Ministérios, local que foi atacado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (8/1), e em todas as capitais do país, de acordo com informações doem



Convocações para o ato estão ocorrendo principalmente no Telegram, segundo a Advocacia-Geral da União (AGU).

Leia mais: Ministério dos Direitos Humanos monitora situação de bolsonaristas detidos

Invasão aos Três Poderes

Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8/1). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até esta terça-feira (10/1), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.



Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para exigir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.



Após o ataque, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias.

Nessa segunda-feira (9/1), Lula e representantes de todos os estados fizeram reunião pela democracia. Depois, caminharam juntos do Planalto ao STF.