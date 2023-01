Ditadura é rechaçada por 73%, mas 37% defendem intervenção na eleição

Polícia Militar do DF não impediu invasão de prédios por parte dos radicais (foto: SERGIO LIMA/AFP - 8/1/23)

Quase 40% acredita em vitória de Bolsonaro

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (10/1) pelo Instituto AtlasIntel aponta que 73,5% dos brasileiros são contra a instalação de uma ditadura militar no país. A pergunta foi feita na esteira dos atos golpistas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No domingo (8), radicais invadiram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.Segundo o levantamento, apesar dos mais de 73% que rechaçam a volta a um regime ditatorial, 9,5% são simpáticos a um novo governo militar. Outros 17% não têm opinião formada a respeito.Entre 1964 e 1985, o país foi governado, em sequência, por diversos militares. Bolsonaro, capitão reformado, já deu diversas declarações em que relativiza o período Ainda de acordo com o relatório divulgado pela AtlasIntel, 54,1% dos entrevistados são contra uma intervenção militar para anular o resultado da eleição presidencial, vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A manobra, contudo, é defendida por 36,8%. As abstenções correspondem a 9,1% do total de participantes.A anulação do resultado do pleito presidencial compõe a pauta de reivindicações dos golpistas. Sem provas e a despeito do aval à vitória de Lula, dado por observadores nacionais e internacionais, os radicais apontam fraudes na eleição. Não há, porém, indícios que comprovem lacunas ligadas às urnas eletrônicas.Apesar da ausência de evidências, 39,7% dos entrevistados disseram acreditar que Bolsonaro recebeu mais votos que Lula. Outros 56,4%, contudo, afirmam que o petista, de fato, obteve a maior fatia da preferência popular. A respeito desse questionamento, a abstenção foi de 4%.Para obter os resultados, os pesquisadores do AtlasIntel analisaram 2,2 mil questionários. Os participantes responderam às perguntas entre domingo (8) e ontem (9), virtualmente, por meio de um modelo que recruta, randomicamente, usuários da internet. A margem de erro dos dados coletados é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança dos índices coletados é de 95%.