Golpistas rasgaram e urinaram em tapeçaria de Burle Marx no Senado

Tapeçaria feita por Burle Marx foi rasgada por manifestantes, que também urinaram na obra (foto: Reprodução/Redes Sociais) Durante a invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Senado e às outras sedes de instituições federais na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8), uma valiosa peça de tapeçaria feita por Burle Marx foi vandalizada. Os golpistas rasgaram e urinaram na obra, que ficava exposta na parede do Salão Negro.









A obra em questão foi criada em 1974 e faz parte do patrimônio do Senado. A tapeçaria leva as cores verde, vermelho, azul, preto e branco.





"Tivemos danos de todos os tipos, alguns até simbólicos. Alguém urinar na tapeçaria de Burle Marx é muito agressivo", afirmou Ilana Trombka, diretora-geral do Senado.