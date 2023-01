Cidadania pede expulsão de vereador de Betim que esteve em ato golpista

Gilson registrou presença em atos golpistas em Brasília (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Presidente do Partido Cidadania, Roberto Freire, pediu a expulsão sumária do vereador de Betim Gilson da Autoescola, devido à sua participação na invasão do Congresso Nacional, em Brasília, que aconteceu no último domingo (8/1). Conforme o texto, Freire alegou que Gilson contrariou os princípios da sigla e causou "dano irreparável" a imagem do partido.





Em seguida, voltou às redes para publicar uma nota de esclarecimento em que dizia ter ido a Brasília à espera de "um ato pacífico e democrático".





O pedido de Freire é para a expulsão sumária do parlamentar. Dessa forma, não seria necessário a abertura de um processo para submeter o vereador ao conselho de ética do partido.

Leia também: Betim: deputada pede investigação sobre ida de vereador a ato golpista





"Tal solicitação atende a inúmeros pedidos de expulsão endereçados a este Diretório por dirigentes e filiados. A permanência de Gilson da Autoescola, alvo de inúmeras matérias da imprensa, inclusive com vídeo levado ao ar na edição do Jornal Nacional da TV Globo, em nossos quadros, gera dano de imagem irreparável ao partido", escreveu o Presidente do partido.





De acordo com o partido Cidadania, a representação foi encaminhada na segunda-feira (9) ao Diretório Municipal de Betim.





Na segunda-feira, a Câmara Municipal de Betim havia afirmado que a participação do vereador Gilson na invasão do Congresso seria encaminhada à comissão de ética da casa.

Procurado pela reportagem do Estado de Minas, Gilson não retornou. Tão logo se manifeste, este texto será atualizado