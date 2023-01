PRF apreende 4 ônibus em Uberlândia que levaram terroristas para o DF

Os carros agora estão no pátio da PF em Uberlândia (foto: Divulgação/PRF)

Quatro ônibus que transportaram pessoas que participaram dos atos de vandalismo em Brasília (DF) foram apreendidos em Uberlândia na madrugada desta terça-feira (10/1). Os veículos eram levados para o Estado de São Paulo quando foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Apesar da documentação regular e não transportarem mais as pessoas que estiveram na capital federa no último domingo (8/1), os carros acabarem apreendidos em cumprimento à ordem judicial expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Como foram identificados como veículo de transporte de pessoas que participaram dos atos antidemocráticos, que vandalizaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, os carros foram impedidos se seguirem viagem.

A abordagem aconteceu no KM 85 da rodovia BR-050. Apenas os 13 motoristas que se revezaram nas viagens entre várias cidades de São Paulo e o Distrito Federal estavam nos ônibus. Todos foram qualificados, ouvidos e liberados.

Há informações que parte dos passageiros foi presa no Quartel General em Brasília e os demais optaram por não retornarem aos locais de partida dos carros ao saberem que os veículos em questão estavam na relação dos que deveriam ser apreendidos.

Os ônibus estão, agora, no pátio da Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia, à disposição do STF.