José Múcio nega que deixará o Ministério da Defesa

José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula (foto: ED ALVES/CB/D.A.Press) O ministro da Defesa, José Múcio, negou que irá renunciar ao cargo. O comunicado foi emitido na noite dessa terça-feira (10/1), após boatos sobre a renúncia circularem nas redes sociais. Por meio de nota, Múcio garantiu que a informação é "completamente falsa".









Uma pressão para que Múcio deixe o ministério ganhou força após circular a informação de que ele teria sido contra a expulsão dos bolsonaristas que estavam acampados há mais de dois meses em frente ao Quartel General do Exército de Brasília e que familiares e amigos do ministro fariam parte do grupo.

FORA MUCIO FORA IBANEIS



SEM ANISTIA pic.twitter.com/tqYXe4ciom %u2014 Cris (@crisvector) January 8, 2023

"A questão daquelas manifestações dos acampamentos, eu falo, assim, com muita autoridade, porque eu tenho parentes lá. Tenho de Recife, têm alguns amigos aqui. É uma manifestação da democracia", afirmou o ministro durante posse no Ministério da Defesa. "A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. Eu acho que daqui um pouquinho aquilo vai se esvair e chegar a um lugar que todos nós queremos", opinou Múcio na ocasião.

Além dos conhecidos que Múcio declarou ter em meio aos bolsonaristas acampados no QG, o capitão-de-mar-e-guerra reformado Vilmar José Fortunato, que ocupava o cargo de assessor no Ministério da Defesa, participou dos ato antidemocrático de domingo (8/1). Uma foto do militar da Marinha em frente ao Congresso Nacional, que foi invadido, foi suficiente para internautas questionarem a postura de Múcio.

E AGORA, MÚCIO?!



O capitão-de-mar-e-guerra reformado da Marinha Vilmar José Fortunato estava nos atos terroristas!!



MAS O MELHOR VEM AGORA!



Ele está LOTADO COMO ASSESSOR NO MINISTÉRIO DA DEFESA.



Sim, tem funcionário do Múcio aí no meio!!#ForaMucio pic.twitter.com/TnqVngs6n5 %u2014 Cleber SEM ANISTIA Lourenço (@ocolunista_) January 8, 2023





Pressão de dentro

A pressão não se fez somente nas redes sociais. Dentro do Partido Trabalhista(PT) pedidos para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitisse o ministro também cresceram depois dos atos de vandalismo em Brasília na domingo (8/1). Integrantes do partido e aliados do governo alegam que ele teria sido conivente com os acampamentos bolsonaristas no QG.





O deputado André Janones é um dos que pressionaram pela renúncia de Múcio. Por meio do Twitter Janones afirmou que, de acordo com fonte seguras, o ministro iria renunciar "nas próximas horas"

URGENTE! Ministro da Defesa José Múcio deve entregar sua carta de renúncia nas próximas horas! %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) January 11, 2023