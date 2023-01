Jovem Pan afasta comentaristas Constantino, Figueiredo e Martínez

Rodrigo Constantino (foto), Paulo Figueiredo e Zoe Martínez estão afastados da Jovem Pan por tempo indeterminado (foto: Reprodução/ Instagram)

Após o Ministério Público Federal instaurar inquérito contra a Jovem Pan, a emissora resolveu afastar três dos seus comentaristas políticos por tempo indeterminado. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Zoe Martínez são defensores das manifestações que vêm pedindo intervenção militar e teriam apoiado o ataque terrorista realizado em Brasília no último domingo (8/1).Há alguns dias, o então presidente do canal Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido por Tutinha, renunciou ao cargo, passando a integrar apenas o Conselho. O Judiciário está em busca de provas de apoio da emissora e seus funcionários a medidas de ruptura democrática.A demissão dos funcionários ainda não está descartada pela cúpula. Desde a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em outubro do ano passado, o canal vem levantando a possibilidade de tomar novos rumos.

Ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL), a Jovem Pan adotou uma linha editorial de apoio à situação. Programas da emissora eram alguns dos preferidos pelo ex-presidente para dar entrevistas exclusivas, e as lives presidenciais eram frequentemente transmitidas integralmente.