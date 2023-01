Rosa Weber destaca unidade nacional em reunião com Lula e governadores

“Eu estou aqui, em nome do Supremo Tribunal Federal, agradecendo a iniciativa dos governadores e governadoras, do Fórum dos Governadores, de testemunharem a unidade nacional de um Brasil que todos nós queremos no sentido da defesa da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito”, afirmou.





Ainda de acordo com a chefe do Judiciário no país, o encontro e a solidariedade dos governadores representa o desejo de um Brasil de paz. "O sentido desta união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil fraterno é extremamente importante e por isso eu renovo o meu agradecimento a todos", concluiu.





Ao término do encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou os 27 governadores, vices ou representantes dos estados e do Distrito Federal, assim como o procurador-geral da República, Augusto Aras, e Edvaldo Nogueira, da Frente Nacional de Prefeitos, a atravessarem a Praça dos Três Poderes a pé e, em um gesto de solidariedade, visitarem a sede do Supremo Tribunal Federal.







Rosa Weber destacou a destruição no prédio do STF e assegurou que a abertura do ano judiciário está garantida em 1º de fevereiro. “O STF foi duramente atacado. O nosso prédio histórico foi, em seu interior, praticamente destruído. Em especial o nosso plenário. Esta simbologia, a mim, entristeceu de uma maneira enorme. Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo, e que no dia 1º de fevereiro, daremos início ao ano judiciário, como se impõe ao Poder Judiciário independente e guardião, no caso do STF, da nossa Constituição Federal”, declarou.