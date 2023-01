Interventor dos atos terroristas diz que situação no DF está controlada

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, nomeado interventor do Distrito Federal pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, na madrugada desta segunda-feira (9/1), que a situação em Brasília está controlada.

A situação no DF está controlada. Daqui a poucas horas reiniciaremos as operações. Tudo será devidamente apurado. Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos.

De acordo com ele, as operações serão retomadas nesta terça e tudo será devidamente apurado. "Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos", disse pelo Twitter.

Lula se encontra com Rosa Weber pela manhã e com governadores à noite

Segundo o decreto assinado por Lula, o objetivo da intervenção é pôr fim ao "grave comprometimento da ordem pública no Distrito Federal, marcado por atos de violência e invasão de prédios públicos"

Pelo menos 400 pessoas foram detidas, segundo a Polícia Civil do DF. Na madrugada desta segunda, o ministro do STF Alexandre de Moraes também determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias . Com a decisão, a vice-governadora Celina Leão assume o GDF.