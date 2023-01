Daniela Lima interrompe ex-líder de Bolsonaro, que legitimou manifestações

Daniela Lima é âncora na CNN (foto: Reprodução/Redes Sociais) CNN, interrompeu o deputado eleito Ricardo Barros (PP-PR), ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, quando o parlamentar questionou a veracidade das urnas. Na ocasião, Barros disse que a confiança nas urnas foi "imposta" pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Ao discordar, Lima rebateu o deputado. A repórter Daniela Lima, da, interrompeu o deputado eleito Ricardo Barros (PP-PR), ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, quando o parlamentar questionou a veracidade das urnas. Na ocasião, Barros disse que a confiança nas urnas foi "imposta" pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Ao discordar, Lima rebateu o deputado.

Não faça discurso e não vá de achismos, vá de fatos.



Jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, sinaliza erros na fala do deputado federal, Ricardo Barros, ao vivo no CNN 360.



Embora tenha repudiado o vandalismo no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, Barros disse que as manifestações, sem depredações, eram legítimas.

"Flávio Dino convocou para conter os movimentos dos dias 7, 8 e 9, ele convocou isso antes. Cadê a Força Nacional? Todo mundo sabia. As pessoas que estão ali estão de cara limpa, porque elas acham que as eleições foram roubadas", disparou.





Em seguida, o parlamentar acusou Moraes de proibir jornalistas e parlamentares de criticarem as urnas eletrônicas, o que para ele fez com os cidadãos não confiassem no resultado das urnas - o que também motivou a invasão no Congresso Nacional neste domingo (8/1).

"Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. Se ele tivesse convencido a sociedade que a urna era confiável e não imposto à sociedade a confiança nas urnas, não teríamos essas pessoas que são brasileiros de cara limpa", dizia Barros antes de ser interrompido.





Daniela respondeu ao parlamentar que era irresponsável colocar em questionamento à confiança nas urnas. O momento aconteceu durante a cobertura da invasão no Congresso Nacional.





"Deputado, não, eu peço desculpas. Deputado, eu vou interromper, sabe por quê? Esse discurso que o senhor traz aí, de 'impor a confiança na urna', a confiança na urna ela é imposta pelos fatos, deputado. A irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista e pedia guerra cívil. Jornalista deputado, perdão, somos eu, são meus colegas, que estamos na rua, muitos deles apanhando dos homens de bem, pessoas de família que você veio defender", disparou a jornalista.

"No dia de hoje, diante desse cenário de terra arrasada, do Supremo Tribunal Federal depredado, do seu Congresso Nacional depredado, do Palácio do Planalto depredado, de um governador que não conseguiu lidar, reverberar esse tipo de discurso, que levou essas pessoas a loucura deputado, é questionável", completou.

Invasão ao Congresso Nacional