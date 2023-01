Bolsonaristas quebram vidros no STF; veja vídeo

Vídeo que circula nas redes sociais mostra os bolsonaristas destruindo a vidraçaria do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a invasão do Congresso Nacional, na tarde deste domingo (8/1).Além da vidraçaria, houve danos em câmeras de segurança e móveis do prédio. Os atos terroristas ocorrem em protesto contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.Materiais de patrimônio público, como mesas, cadeiras e armários, foram depredados pelos extremistas. Dentro do STF, os extremistas arrancaram a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes , principal desafeto dos bolsonaristas.