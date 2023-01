Entidades de imprensa repudiam "agressão ao Estado Democrático de Direito'

Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília e entram em confronto com a polícia (foto: EVARISTO SA / AFP)

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) repudiou, neste domingo (8/1), os atos terroristas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em nota, a entidade citou a violência sofrida pelos jornalistas na cobertura do episódio e disse ser “inédita agressão ao Estado Democrático de Direito” no país. A instituição afirmou ainda que o Governo do Distrito Federal (GDF) foi omisso diante da situação.





“A Associação Brasileira de Imprensa (ABI ) afirma que "a Nação assiste, atônita e estarrecida, às cenas lamentáveis de invasão do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto por terroristas bolsonaristas, em atos golpistas que haviam sido previamente anunciados nas redes sociais”, diz o comunicado.









Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada, com cartazes de: “Forças Armadas, cumpra seu julgamento” e “Para libertar o Brasil do comunismo”. Apesar de não terem sido cadastrados junto à Secretaria de Segurança Pública, a pasta garantiu que os atos públicos seriam monitorados de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos.

Depredação

Na tarde deste domingo, os bolsonaristas, inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, voltaram a aterrorizar Brasília. Em uma sequência de atos violentos, os golpistas invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília: Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). Acampados na capital desde o resultado das eleições, o movimento aumentou hoje com a chegada de dezenas de ônibus oriundos de outros estados. Ainda não se sabe quem está financiando a estadia dos extremistas.





A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) também se pronunciou sobre o caso. A instituição afirmou que vai cobrar a punição dos responsáveis por agredir os profissionais de imprensa. “É inconcebível a omissão do governo do Distrito Federal em proteger os Três Poderes da República e garantir a segurança da imprensa que está nas ruas da cidade em coberturas complexas”, destacou.