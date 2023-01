Zema sobre atos terroristas: 'Liberdade não pode se misturar a depredação'

Zema repudiou atos de vandalismo através das redes sociais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) usou as redes sociais para repudiar os atos de vandalismo no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, que acontecem neste domingo (8/1). Em seu perfil no Twitter, Zema disse que não se pode confundir "liberdade" com a depredação de órgão públicos.