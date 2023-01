Jornalistas são agredidos durante invasão de bolsonaristas ao Congresso

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes federais na tarde deste domingo (foto: EVARISTO SA / AFP)

Jornalistas foram agredidos dentro do Congresso Nacional enquanto faziam a cobertura da invasão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tarde deste domingo (8/1). Um cinegrafista e um fotógrafo da Agence France-Presse (AFP) foram espancados pelos extremistas.As informações são de Renato Souza, repórter do Portal R7, da Record. Segundo ele, de acordo com fonte no local, os profissionais foram agredidos e tiveram seus equipamentos roubados.Desde a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), em outubro de 2022, bolsonaristas pedem intervenção militar.Vestidas de verde e amarelo, cerca de 4 mil pessoas saíram de acampamentos em frente a QGs do Exército e chegaram a Brasília para invadir os prédios dos poderes federais.