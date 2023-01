Pacheco elogia Lula após aceno ao Congresso: 'Tem experiência e capacidade'

Pacheco elogiou Lula após aceno do petista ao Congresso (foto: Mauro Pimentel/AFP)





Durante conversa com ministros, Lula disse que será obrigação dos chefes de pasta manterem boa relação com o Congresso. O presidente ainda reforçou que, por mais que haja divergências, é importante que o ministro receba bem um deputado ou senador, pois “uma conversa, não é um casamento”.





“Cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado e deputada, senador ou senadora. Senão, quando a gente vai pedir um voto, eles vão dizer: não, pois fui no ministério e nem me receberam. Eu não quero isso”, disse.

Depois das falas do presidente, Pacheco deixou elogios nas redes sociais para o petista. “O presidente Lula demonstra, com essa fala, experiência e capacidade de aglutinação. De fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com as soluções para o país”, disse.





“O presidente e seus ministros poderão contar com isso. Vamos trabalhar muito para que a independência entre os Poderes seja a mais harmônica possível”, complementou o parlamentar.





O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) comentou a sinalização feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Congresso Nacional durante a primeira reunião ministerial.