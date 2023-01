PBH: Manifestação na Raja tinha pessoas armadas e orientação para agressões

Fuad Noman se pronunciou após operação da Guarda Municipal (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou, nesta sexta-feira (6/1), que os manifestantes bolsonaristas em frente ao quartel do exército na Avenida Raja Gabaglia, Oeste da capital, tinham uma organização para ações deliberadas de violência. O cenário foi descrito pelo secretário Municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Ribeiro Zeferino em entrevista coletiva na sede da administração da cidade.









“Sabíamos da tensão, tínhamos a possibilidade de prender algumas pessoas que já sabíamos que estavam armadas naquele ambiente. Então é bom que a gente aproveite principalmente e diga que os eventos de hoje e de ontem, de agressão, foram feitos por pessoas deliberadas. Parece que elas são escaladas para fazer esse trabalho, você percebe que lá tem um nível de organização que a gente que lida com a segurança o tempo todo em Belo Horizonte, com o crime, a gente nunca viu esse nível de organização e de hierarquia. [...] Essas pessoas que atacaram os jornalistas, elas são como se fossem soldados”, afirmou o secretário.









A entrevista coletiva marcada pela PBH foi encerrada logo após a fala do secretário de Segurança e Prevenção. Jornalistas que aguardavam para fazer perguntas e pedir mais informações sobre os detalhes expostos por Zeferino ficaram sem respostas.





O prefeito Fuad Noman (PSD) se pronunciou na entrevista. Ele afirmou que a operação de desmonte do acampamento foi decidida após a agressão ao fotógrafo e que, durante a operação, foi registrada a presença de barracas e uso de energia elétrica de forma clandestina.





“A operação encontrou uma estrutura com carro de som de alta potência, ligação de luz clandestina, diversas barracas de bebidas, comidas e banheiros químicos no logradouro público, tudo sem o devido licenciamento urbanístico, o que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a desobstrução de todas as vias e locais públicos relacionados a esses atos”, disse o prefeito.





Noman ainda afirmou que a operação foi feita mediante comunicação prévia ao Exército e à Polícia Militar. Apesar das agressões, o prefeito considerou a ação exitosa.