Parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, começou a deixar o local após a posse do presidente Lula (PT), na tarde deste domingo (1°/1).





Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bolsonaristas indo embora do local em que estavam desde o fim de outubro de 2022. Eles faziam vigília no quartel por não aceitarem o resultado das eleições e pediam a intervenção do Exército na posse de Lula.