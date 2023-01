Lula: 'Mais do que governar, vou cuidar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, neste domingo (1°/1), que vai "cuidar" de todos os brasileiros.



Ao repetir uma das frases marcantes do seu discurso de vitória, do dia 30 de outubro, Lula disse "não existem dois 'Brasis'" . A declaração foi dada no parlatório do Palácio do Planalto, após receber a faixa presidencial.









Lula ainda disse que acreditava que o cenário de fome não retornaria ao país.





Lula é empossado como o 39º Presidente da República (foto: Evaristo Sa/AFP) "Infelizmente hoje, 20 anos depois, voltamos a um passado que julgávamos enterrado. Muito do que fizemos foi desfeito de forma irresponsável e criminosa. A desigualdade e a extrema pobreza voltaram a crescer. A fome está de volta - e não por força do destino, não por obra da natureza, nem por vontade divina. A volta da fome é um crime, o mais grave de todos, cometido contra o povo brasileiro", disse.





O presidente acredita que a desigualdade é um dos "grandes males que atrasam o desenvolvimento do Brasil".





"Se queremos construir hoje nosso futuro, se queremos viver num país plenamente desenvolvido para todos e todas, não pode haver lugar para tanta desigualdade. (...) Quando digo 'governar', eu quero dizer 'cuidar'. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro", destacou Lula.