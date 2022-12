Marcelo Castro, relator do Orçamento: 'Emenda de relator é passado'

Marcelo Castro, relator-geral do Orçamento (foto: Reprodução/TV Senado)

Após a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (19/12), que determinou a inconstitucionalidade da execução das emendas de relator, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) reuniu-se com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para debater as mudanças decorrentes da decisão da Corte.