Bolsonaristas são atingidos por raio em Brasília

Bolsonaristas estão no local desde a vitória do presidente eleito Lula (PT) (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma tempestade com raios deixou ao menos quatro pessoas feridas, na tarde deste domingo (18/12), em um acampamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) montado em frente ao quartel general do Exército, em Brasília.Chovia forte na capital federal no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos estavam em uma tenda na Praça dos Cristais, em frente à entrada principal do quartel. Uma mulher, de 45 anos, precisou ser encaminhada ao hospital.A vítima disse ter tido sensação de queimação no braço direito e também apresentava dormência nas pernas, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. Ela estava consciente e o quadro de saúde é estável.



As demais vítimas foram socorridas pela equipe dos bombeiros e não demandaram atendimento médico. Três viaturas e 11 agentes se deslocaram para o local para ajudar os feridos.



O grupo se instalou na região logo após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições e pede intervenção das Forças Armadas contra a posse de Lula (PT).

Na última segunda-feira (12/12), apoiadores do presidente atearam fogo em veículos e tentaram atirar um ônibus de um viaduto em Brasília.