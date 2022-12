Lula diz estar feliz com título da Argentina na Copa: 'Messi merecia muito'

Em outubro, um dia após vencer Bolsonaro, Lula se encontrou com Fernández em São Paulo (SP) (foto: Nelson ALMEIDA / AFP - 31/10/22)

Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo @alferdez %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %u2014 Lula (@LulaOficial) December 18, 2022

Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro. pic.twitter.com/xm3Ygm1ncI %u2014 Alberto Fernández (@alferdez) December 18, 2022

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse estar "feliz" com o título da Argentina na Copa do Mundo de futebol. Neste domingo (18/12), a equipe sul-americana venceu a França nos pênaltis e conquistou a taça, disputada no Catar. Pelo Twitter, o petista parabenizou os atletas vencedores e o presidente argentino Alberto Fernández."Feliz com a vitória dos vizinhos argentinos. Grande jogo de Messi, que merecia muito, e Di Maria. Parabéns jogadores, comissão técnica da Argentina e meu amigo Alberto Fernández", escreveu Lula.No tempo normal, a partida ficou empatada por 2 a 2. Depois, na prorrogação, cada time fez um gol, dando forma ao placar final de 3 a 3. Lionel Messi, citado por Lula, fez dois dos três tentos argentinos. Ángel Di María, também mencionado pelo futuro presidente brasileiro, anotou o outro tento.Também no Twitter, Fernández já havia celebrado o triunfo de seu país."Obrigado aos jogadores e à equipa técnica. Eles são o exemplo de que não devemos desistir. (Eles são o exemplo de) que temos um grande povo e um grande futuro", festejou.Fernández, que não foi ao Catar assistir à finalíssima, postou uma foto celebrando a conquista ao lado da esposa, Fabíola Yañez, e do filho, Francisco, que nasceu em abril deste ano.