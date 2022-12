Wajngarten 'usa' gol de Messi na final da Copa para criticar pesquisas

Aliado do presidente, Wajngarten recorreu ao futebol para reavivar crítica feita por bolsonaristas durante o período eleitoral (foto: AFP / Sergio Lima)

O que diriam institutos de pesquisas brasileiros sobre o gol do Messi?

A) Impedimento Claro;

B) Gol de bicicleta; %u2014 Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) December 18, 2022

O ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, recorreu ao segundo gol de Lionel Messi no jogo que deu a Copa do Mundo de futebol à Argentina para criticar, neste domingo (18/12), os institutos brasileiros de pesquisa. Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Wajngarten é um dos que puseram em xeque, durante a campanha eleitoral, a metodologia das empresas que fizeram estimativas sobre o cenário da corrida ao Palácio do Planalto."O que diriam institutos de pesquisas brasileiros sobre o gol do Messi? A) Impedimento Claro; B) Gol de bicicleta", disse Wajngarten, um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. O segundo gol de Messi ajudou a construir o placar de 3 a 3 no duelo entre os argentinos e a França.Nos pênaltis, os sul-americanos ficaram com a taça. O tento saiu no segundo tempo da prorrogação. O camisa 10 aproveitou rebote dado pelo goleiro Hugo Lloris e tocou para as redes. O defensor francês Jules Koundé tentou tirar a bola, mas ela já havia passado a linha fatal.Entre o fim do primeiro turno e a votação final entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro, aliados do atual presidente tentaram emplacar, no Congresso Nacional, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa