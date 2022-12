Deputados veteranos se preparam para deixar a Assembleia de Minas

Sávio Souza Cruz (foto) é um dos deputados veteranos que deixa a Assembleia de Minas no início do próximo ano (foto: Euler Junior/EM/D.A Press - 2/12/16)

Orçamento deve ficar para o ano que vem

Cinco deputados estaduais que ingressaram pela primeira vez na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) durante a década de 1990 vão deixar o Parlamento ao fim da atual legislatura, que termina em fevereiro. Sávio Souza Cruz (MDB), um dos mais antigos componentes da Casa fez, nesta quarta-feira (14/12), seu último discurso como deputado estadual. Após seis mandatos, ele decidiu não disputar a eleição deste ano. Ex-secretário de Estado de Saúde e um dos mais antigos componentes da Assembleia, Sávio é tido entre os colegas como um dos mais influentes deputados do estado.A lista de veteranos de saída tem, ainda, Hely Tarqüínio (PV), Carlos Pimenta (PDT), Dalmo Ribeiro Silva e João Leite - ambos do PSDB. Aos 82 anos, Hely é o mais velho entre os 77 atuais parlamentares. Médico de formação, ele foi eleito deputado pela primeira vez em 1991 e, depois de hiato entre 2003 e 2007, cumpre o quarto mandato consecutivo.O PSDB, que a partir do próximo ano vai ter apenas um assento na Assembleia de Minas, perdeu dois de seus mais experientes quadros. Ex-goleiro do Atlético e candidato a prefeito de Belo Horizonte em 2004 e 2016, João Leite se tornou deputado estadual pela primeira vez em 1995. O pedetista Carlos Pimenta chegou ao Legislativo ao lado dele. Quatro anos depois, foi a vez de Dalmo Ribeiro estrear na função.Mesmo às vésperas do recesso parlamentar, que começa no início da próxima semana, mais de 60 deputados prestigiaram, presencial ou remotamente, a sessão de despedida de Sávio. Engenheiro, ele fez carreira em salas de aula e é chamado de "professor" pelos colegas.Filho de Lúcio Souza Cruz, deputado estadual entre 1959 e 1979, Sávio foi, também, secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e vereador de Belo Horizonte por dois mandatos."Encerro meu mandato, o último dos seis que o voto popular me confiou, com a consciência do dever cumprido e a certeza de ter feito, sempre, o melhor a meu alcance", disse.Decidido a não tentar a reeleição, Sávio deu apoio a Danilo Guimarães, que se candidatou à Assembleia Legislativa pela Rede Sustentabilidade, mas não venceu. Lucas Lasmar, também filiado à Rede e eleito neste ano, foi outro a contar com o apoio do emedebista. No ano passado, o deputado foi o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a gestão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) . Sávio foi festejado por deputados das mais diferentes gerações."Saímos juntos (da Assembleia). Combatemos um bom combate", celebrou Dalmo Ribeiro. "É importante ouvir os mais velhos, que antecederam a gente. Eles têm muito a ensinar", assinalou Andréia de Jesus (PT), reeleita para o segundo mandato, revelando ter contado com a ajuda do colega para entender detalhes do funcionamento da Assembleia.Ontem, Carlos Pimenta também ganhou homenagens dos companheiros de trabalho. "Aprendi que estar aqui é uma honra e uma oportunidade única de representar a população de Minas", falou o pedetista, de base eleitoral no Norte de Minas e nos vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Segundo apurou o Estado de Minas, a tendência é que os deputados estaduais entrem de férias sem votar o texto-base do Orçamento de Minas Gerais para 2023. Isso porque a pauta do plenário da Assembleia está travada desde junho, por causa do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que tramita em regime de urgência. Um acordo entre integrantes do Legislativo e do governo de Romeu Zema (Novo), porém, pode mudar o cenário e destravar a pauta.



O plano de Recuperação Fiscal é visto pela equipe econômica de Zema como solução para aliviar os problemas financeiros do estado, mas deputados temem as contrapartidas do plano e receiam prejuízos aos serviços públicos e ao funcionalismo.



O Supremo Tribunal Federal (STF) já autorizou o governo a concretizar a adesão à Recuperação Fiscal mesmo sem o aval dos deputados, mas o Palácio Tiradentes almeja convencer os parlamentares para, assim, dar mais força à proposta. A urgência imposto à Recuperação Fiscal impede que outros temas sejam votados antes do assunto ser analisado pelo conjunto de deputados.

Menor renovação em 20 anos

Se o recesso começar sem a votação do Orçamento estadual, a aprovação dos gastos e despesas terá de ser feita a partir de fevereiro, já na próxima legislatura, que terá 25 caras novas em relação a este ano. A última vez que os deputados mineiros interromperam os trabalhos sem analisar o orçamento ocorreu em 2014, em meio à transição entre os governos de Antonio Anastasia (então no PSDB) e Fernando Pimentel (PT).O índice de renovação da Assembleia para o próximo ano, próximo a 32%, é o menor dos últimos 20 anos . Além de Sávio Souza Cruz, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e João Leite, saem, também, nomes como Celise Laviola (Cidadania), Bartô (PL), Guilherme da Cunha, Laura Serrano - ambos do Novo - e Inácio Franco (PV).

O atual presidente do Legislativo, Agostinho Patrus (PSD), também vai deixar o posto, pois foi designado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



O deputado mais antigo da nova legislatura vai ser Alencar da Silveira Júnior, do PDT. Presidente do América, ele é um dos vice-presidentes da Assembleia e ocupa um dos gabinetes do Legislativo desde 1995.