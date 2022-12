Ex-ministro da Saúde, José Saraiva Felipe é entrevistado pelo EM hoje

José Saraiva Felipe, ex-ministro da Saúde (foto: Câmara do Deputados/ Divulgação)

O ex-ministro da Saúde, José Saraiva Felipe, mais conhecido como Saraiva Felipe, é o entrevistado do Estado de Minas de hoje (14/12), a partir às 16h, com transmissão canal do Portal Uai, no YouTube cNa entrevista omandada pela jornalista Bertha Maakaroun, Saraiva vai apresentar o seu novo livro “SUS: conquista do povo brasileiro – narrativa de um sujeito em ação” e comentar a história e os novos desafios do Sistema Único de Saúde.

Saraiva Felipe começou a carreira política em 1983, como secretário de Saúde de Montes Claros, cidade do Norte de Minas. Entre 1991 e 1994, ele foi secretário de Saúde de Minas Gerais, além de deputado federal entre 1995 e 2019.

Em meio a este período, de 2005 a 2006, Saraiva Felipe também ocupou o cargo de ministro da Saúde, no governo de Lula (PT).