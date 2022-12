Eleição interna da Câmara de BH expõe divisão entre vereadores; entenda

Gabriel Azevedo foi eleito presidente da Câmara de BH por um voto de diferença (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press - 12/12/22)

Xadrez político muda na reta final das conversas

Vereador do PSD decide eleição para chapa rival

Eleito está sem partido há quase dois anos

A vitória por um voto do vereador Gabriel Azevedo (sem partido) na disputa pela presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), nesta segunda-feira (12/12), expôs a divisão vista no Parlamento da capital mineira desde o início do ano passado.Eleito com o apoio dos colegas que compõem o grupo ligado ao deputado federal Marcelo Aro (PP), Gabriel teve 21 votos - contra 20 de Claudiney Dulim (Avante), apoiado pelo prefeito Fuad Noman (PSD). O voto decisivo foi dado por Ramon Bibiano da Casa de Apoio, do mesmo partido de Fuad, que, para surpresa da prefeitura, quis seguir com Gabriel - a decisão foi interpretada por aliados do prefeito como um movimento fruto de coação.Passada a disputa, interlocutores de lado a lado admitem a necessidade de buscar formas de pacificar o ambiente na Câmara Municipal. A eleição desta segunda, vale lembrar, ocorreu em meio ao debate sobre um pedido de impeachment contra Fuad Noman. A peça acusa o prefeito de cometer "nepotismo cruzado" por cogitar nomear, na estrutura do Poder Executivo municipal, pessoas ligadas a vereadores Gabriel, que já se reuniu com o prefeito após a vitória, chamou o processo de afastamento de "baboseira" e afirmou que não vai dar andamento ao tema Embora admita as turbulências, o novo presidente, que toma posse em janeiro, disse vislumbrar águas mais calmas a partir de agora. "A eleição ficou para trás. A partir da semana que vem, vou convidar os 40 vereadores para dizerem o que esperam de mim, como posso ajudá-los e quais problemas da cidade vamos resolver", garantiu, após o triunfo."Vou trabalhar com o prefeito para resolver os problemas da cidade. "Há um subsídio de ônibus que vence em duas semanas. Temos de tomar juízo com ele. Precisamos resolver (questões sobre) pobreza e saúde", pontuou.Nas contas de Wanderley Porto (Patriota), vice-líder do governo de Fuad Noman na Câmara, a prefeitura trabalha para ter o apoio formal de cerca de 30 dos 41 vereadores. Claudiney Dulim, o candidato derrotado, reconhece que a prefeitura pode ter mais dificuldades na busca pela aprovação de projetos, mas aponta o diálogo como caminho para superar os entraves."(Vamos) trabalhar no sentido de reunificar a Casa, que está dividida. É fato. Nosso trabalho, agora, orientado pelo prefeito, é fazer com que a Casa possa convergir e seguir um caminho de harmonia e tranquilidade", prometeu. "Temos a Reforma da Previdência dos Servidores e a Reforma Administrativa da Prefeitura. Para o ano que vem, temos de começar a rediscutir o subsídio às empresas de ônibus. São discussões seríssimas, que travam a cidade - ou fazem com que ela possa andar", emendou.Gabriel Azevedo chegou a admitir publicamente que conversava com os dois lados da disputa sobre sua candidatura. No fim das contas, uma articulação o levou para o lado de Marcelo Aro, a quem agradeceu após a vitória. O movimento fez com que Juliano Lopes (Agir), inicialmente apontado como concorrente inicial do grupo, ficasse com a vaga de vice na chapa de Gabriel . Segundo Juliano, um acordo já costurado fará com que ele substitua Gabriel na presidência em 2024.Ex-juiz de futebol e presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol (FMF), ele disse ter aberto mão de liderar a chapa para preservar a "independência" do poder Legislativo belo-horizontino. "Meu ego não pode ser superior a uma Câmara independente", explicou.O papel de Marcelo Aro na Câmara Municipal é publicamente reconhecido entre os vereadores de seu grupo. Antigo aliado do ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), com quem rompeu no início do ano passado, ele é, agora, um dos principais articuladores do governador Romeu Zema (Novo) — disputou vaga no Senado Federal com o apoio dele, inclusive.De acordo com Gabriel Azevedo, Aro procurou Fuad em busca de construir tratativas por um nome de consenso na disputa pelo Executivo municipal, mas não houve acordo - isso porque, segundo o presidente eleito, o prefeito teria vetado seu nome.procurou a equipe do prefeito Fuad Noman para saber sobre o suposto veto a Gabriel. Instantes após a queixa pública, o presidente eleito foi à sede da Prefeitura para se reunir com Fuad. Juntos, eles gravaram um vídeo em tom de convergência entre os Poderes.À reportagem, Fuad mostrou otimismo com o mandato do novo presidente. "Tenho certeza que o vereador Gabriel, eleito presidente da Câmara, vai empenhar ao máximo para construir uma cidade melhor para a população. Os poderes são independentes entre si e respeito o processo e o resultado das eleições. Com certeza, com pessoas que amam Belo Horizonte, vamos fazer uma cidade melhor e mais feliz", assinalouO plano inicial da Prefeitura de BH era ter o líder do governo Fuad, Bruno Miranda (PDT), como candidato à presidência da Câmara. Para ampliar o leque de apoios, contudo, a estratégia mudou e o escolhido foi Claudiney Dulim. No meio do caminho, um percalço: a decisão do pessedista Ramon Bibiano de escolher Gabriel.O movimento de Bibiano pegou de surpresa os aliados de Fuad. Léo Burguês (União Brasil) chegou a dizer que o colega estava sendo pressionado a votar na chapa apoiada pela atual presidente da Câmara, Nely Aquino (Podemos), que caminhou com Gabriel."O vereador não podia conversar. Queríamos entendê-lo. Até ontem, ele tinha declarado apoio ao nosso lado. Era natural, uma vez que ele é do partido do prefeito", lamentou Wanderley Porto.Segundo os aliados de Nely, não houve coação e Bibiano não foi trancado em uma sala. Eles afirmaram que, na verdade, o grupo estava reunido para uma oração antes da votação. Bibiano votou cercado por diversos colegas. Nely Aquino chegou a pedir a seguranças para protegê-lo."Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço ao PSD por ter me acolhido nestes dois mandatos, mas meu voto é pela liberdade: chapa dois (a de Gabriel)", falou ele, ao votar.Vereador em segundo mandato, Gabriel Azevedo foi um dos artífices da primeira campanha de Alexandre Kalil à prefeitura. A relação deles foi marcada por idas e vindas e embates públicos. Em sua primeira eleição, Gabriel era filiado ao extinto PHS; em 2020, estava no Patriota.Em junho do ano passado, contudo, deixou o partido - ele tinha acordo de independência com a sigla, mas saiu em meio a acusações feitas pela agremiação por críticas reiteradas ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que, à época, cogitava ingressar na legenda.Gabriel tem trajetória política ligada ao PSDB. Ele compôs a "Turma do Chapéu", coletivo de jovens que apoiou os ex-governadores mineiros Aécio Neves e Antonio Anastasia.