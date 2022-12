Show de Pabllo Vittar na posse de Lula irrita bancada evangélica

Pabllo Vittar é um dos artistas que se apresentarão na posse de Lula, 1° de janeiro (foto: AHMAD GHARABLI / AFP/Instagram) A posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1° de janeiro, terá shows de vários artistas, mas uma atração em especíal desagradou a bancada evangélica do Congresso Nacional. Pabllo Vittar, representante da comunidade LGBTQIAPN+ deixou indignado o grupo, que pede ao petista que inclua também apresentações gospel.





Estas reclamações foram repassadas para a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que é responsável por fazer a “ponte” entre o grupo e o novo governo.

“Lulapalooza”

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, responsável pelos preparativos de comemoração da posse do marido em 1 de janeiro anunciou que está sendo preparada uma festa com mais de 20 atrações





"Artistas que tiveram conosco na nossa caminhada, na Vitória do Brasil da Esperança, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. A gente já tem algumas confirmações pro dia 1º de janeiro. Temos mais de 20 nomes confirmados", afirmou Janja à imprensa no CCBB, em Brasília.

Leia: Janja se reúne com governador do DF para discutir cerimônia de posse

Ela apontou que a comemoração intitulada Festival do futuro contará com shows de artistas que acompanharam Lula durante a campanha como Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda. Nomes como Gilberto Gil, Caetano Velozo, Ludmilla e Emicida também foram chamados e ainda não confirmaram presença.





Os shows vão começar às 18h30, depois da cerimônia oficial.





"A ideia é fazer desde o início da manhã algumas atividades culturais. À tarde, paramos pra posse institucional e voltamos com palco às 18h30", acrescentou. Os palcos deverão ser montados na Esplanada dos Ministérios. Em homenagem póstuma, Janja relatou também que os dois palcos montados para a festa receberão o nome de Gal Costa e Elza Soares.





Minutos antes, pelas redes sociais, Janja publicou que "a festa vai celebrar o governo, a democracia e a justiça social".