Janja se reúne com governador do DF para discutir cerimônia de posse

Ibaneis ao lado de Janja e Alckmin, que coordena o gabinete de transição e também participou da reunião (foto: Reprodução/Twitter) A futura primeira-dama, Rosângela Silva, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), se reuniram nesta quinta-feira (1/12) com o governador reeleito do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), para discutir detalhes sobre a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro de 2023.









Nesta manhã, recebi o Vice-Presidente eleito do Brasil, @geraldoalckmin, e a futura Primeira-Dama, @JanjaLula, para discutir a cerimônia de posse do Presidente @lulaoficial aqui em Brasília, em 1º de janeiro de 2023. Trabalharemos para que a cerimônia aconteça da melhor forma. pic.twitter.com/le1czV14QF %u2014 Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) December 1, 2022





Tradicionalmente, a solenidade da posse é marcada pela entrega da faixa presidencial ao novo chefe do Executivo Nacional por quem está deixando o cargo. Diante do silêncio e reclusão de Jair Bolsonaro (PL) e da negativa do vice-presidente Hamilton Mourão (PL) em seguir o rito, Janja planeja um 1º de janeiro diferente.









Batizado de “Festival do Futuro”, o evento acontecerá em Brasília durante a noite do primeiro dia do ano, após a solenidade de posse de Lula. Em entrevista coletiva, Janja afirmou que os artistas se apresentarão em dois palcos, que levam os nomes de Elza Soares e Gal Costa, cantoras que faleceram em 2022.





Segundo a socióloga, 20 artistas já confirmaram presença: Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valeska Popozuda. Janja aguarda retorno de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida, que foram convidados.





“Artistas que estiveram conosco nessa caminhada, na vitória do Brasil da Esperança. Artistas que nos acompanharam durante na campanha, que participaram do clipe o Brasil Sem Medo de Ser Feliz, que participaram conosco no segundo turno, que nos apoiaram”, disse ao justificar as escolhas.





