Obras do programa de habitação serão paralisadas, diz GT

Membros do GT do Desenvolvimento Regional, do gabinete de transição, em coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) (foto: Reprodução/YouTube)

Os membros do GT do Desenvolvimento Regional, do gabinete de transição, declararam, nesta quinta-feira (1º/12), em coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que a pasta perdeu a capacidade de organização e planejamento já que houve "uma fusão mal planejada entre os ministérios da Integração Social e de Cidades". O relatório preliminar entregue pelo comitê alerta, entre outras coisas, que as obras do programa de habitação social terão de ser paralisadas, já em fevereiro, por falta de previsão orçamentária.

Segundo o grupo de trabalho de Cidades, 64% do orçamento do ministério estão alocados em emendas, seja de relator, de bancadas ou individuais. Dessa destinação, R$ 4,4 bilhões são somente para o orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emedas de relator, identificadas também como RP9.

Emendas parlamentares