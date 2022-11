Marina Silva: política ambiental será 'do conjunto do governo'

A ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-AP) declarou nesta quarta-feira (30/11) que a política ambiental a partir do ano que vem será "do conjunto do governo", e não apenas do Ministério do Meio Ambiente. Marina participou de uma coletiva de imprensa do grupo de trabalho (GT) do Meio Ambiente, na qual a equipe deu uma prévia dos trabalhos até o momento.