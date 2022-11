Lula recebe Lira para falar de governabilidade e PEC da Transição

Governo de transição se movimenta para aprovar a PEC que libera recursos do Orçamento para pagar o Bolsa Família (foto: Sergio Lima/AFP (9/11))

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, no início da tarde desta quarta-feira (30/11), o presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP-AL). O encontro se deu no hotel em que Lula está hospedado, na região central de Brasília. Nenhum dos dois comentou o encontro à imprensa, mas assessores informaram que a pauta foi a governabilidade do novo governo, que assume em 1º de janeiro de 2023. Nesse contexto está a necessidade de aprovação da PEC da Transição, que libera recursos do Orçamento para pagar o Bolsa Família a partir do ano que vem e verbas para investimentos e retomada de serviços ameaçados de paralização por falta de previsão orçamentária.









Essa é a segunda vez que Lula se encontra com os dois políticos. Na primeira vinda dele a Brasília, uma semana depois da eleição em segundo turno, Lula foi pessoalmente à residência oficial da Câmara e do Senado para uma visita. A aprovação da PEC até meados de dezembro é a prioridade do governo de transição, que ainda não sabe qual o montante de recursos que poderá ser mobilizado para atender demandas urgentes da máquina pública a partir de janeiro.

Lula ficará na capital até sexta-feira (2/12), articulando diretamente a montagem da futura equipe ministerial e da base de apoio político no Congresso. Políticos que participam dos trabalhos do gabinete provisório, no CCBB, indicam que o presidente eleito deve começar a anunciar seu time de governo a partir do início da semana que vem. Nessa primeira lista, são esperados os nomes para os ministérios da Fazenda e da Defesa.