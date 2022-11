Pabllo Vittar faz show na posse de Lula, que aguarda Caetano e Gil

IS

Janja, futura primeira-dama, confirmou atrações (foto: Reprodução/Twitter/@GeorgMarques)

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, responsável pelos preparativos de comemoração da posse do marido presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1 de janeiro anunciou nesta quarta-feira (30/11) que está sendo preparada uma festa com mais de 20 atrações.





"Artistas que tiveram conosco na nossa caminhada, na Vitória do Brasil da Esperança, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. A gente já tem algumas confirmações pro dia 1º de janeiro. Temos mais de 20 nomes confirmados", afirmou Janja à imprensa no CCBB, em Brasília.

Os shows vão começar às 18h30, depois da cerimônia oficial.





"A ideia é fazer desde o início da manhã algumas atividades culturais. À tarde, paramos pra posse institucional e voltamos com palco às 18h30", acrescentou. Os palcos deverão ser montados na Esplanada dos Ministérios. Em homenagem póstuma, Janja relatou também que os dois palcos montados para a festa receberão o nome de Gal Costa e Elza Soares.





Minutos antes, pelas redes sociais, Janja publicou que "a festa vai celebrar o governo, a democracia e a justiça social".





"O Festival do Futuro vai celebrar o governo que foi eleito por todas e todos que defendem um Brasil socialmente mais justo, democrático e humano", escreveu Janja. "A alegria vai tomar posse".