O senador eleito e ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB-MA) afirmou, nesta quarta-feira (23/11), que o contingenciamento na área de segurança pública poderá afetar a posse presidencial e até mesmo a operação de final de ano nas rodovias do país. A declaração ocorreu após a reunião do grupo de Justiça e Segurança Pública de transição.