PP anuncia apoio à PEC da Transição no Senado

Lira entre Lula, Alckmin e Gleisi Hoffmann. Aproximação entre PP e novo governo federal se intensificou nesta semana (foto: Sergio LIMA / AFP) O Partido Progressistas (PP) anunciou, nesta quarta-feira (30/11), que apoiará a PEC da Transição no Senado. A Proposta de Emenda à Constituição foi protocolada na última segunda-feira (28/11) e é uma medida proposta pela equipe de transição governamental para viabilizar investimentos públicos além do teto de gastos.









O PP, partido de Arthur Lira, compôs a base governista durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). A decisão de votar a favor da PEC da transição acontece um dia após o anúncio oficial do apoio da coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à recondução de Lira à presidência da Câmara dos Deputados





Segundo Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento e membro da equipe de transição, a PEC prevê que até R$ 175 bilhões podem ser retirados do teto para viabilizar investimentos públicos. Membros da base do governo que assumirá em 2023 se articulam para viabilizar a proposta no Congresso Nacional antes da posse de Lula.









Veja nota do PP na íntegra:





Em sintonia com a Presidência do Progressistas, a bancada do partido no Senado Federal decidiu, por unanimidade, manifestar-se nos seguintes termos:





Pela aprovação da PEC da Transição que concede o valor de R$ 200 a mais para que se atinja benefício social de R$ 600;





Pela discussão acerca de R$ 150 por criança, destinados às mães com filhos até 6 anos de idade;





Pela aprovação do aumento real do salário mínimo;





Pela vigência de 1 ano dos efeitos da PEC