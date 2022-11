Arthur Lira é hostilizado por bolsonaristas: 'Omisso'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi hostilizado por bolsonaristas ao chegar para um jantar com membros do PL, sigla do presidente Bolsonaro, em Brasília, na noite dessa terça-feira (29/11).

Lira, candidato à reeleição na Câmara, foi recebido aos gritos de "omisso", "se manifesta" e "traidores da pátria". Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que Lira chegou a olhar para o grupo de apoiadores do presidente, mas entrou no estabelecimento em silêncio.

As razões por trás do apoio do PT a Lira na Presidência da Câmara

"Omisso. Se manifesta. O Brasil não vai se entregar não [...] Vou morrer pelo Brasil. Seus covardes. Traidores da pátria", gritava um bolsonarista enquanto segurava uma bandeira do Brasil.

Lira chegou no local por volta das 21h. Quando deixou o local, não foi hostilizado, mas foi questionado por apoiadores sobre o que achava dos atos antidemocráticos em frente aos quarteis. Ele estava acompanhado da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Embora seja aliado de Bolsonaro, Lira já conversou com Lula após a eleição, reconheceu sua vitória e obteve apoio do PT para ser reeleito à presidência da Câmara.

Leia também: PT apoia reeleição de Arthur Lira em troca de base para governo Lula

Além de hostilizarem Lira, apoiadores de Bolsonaro também xingaram jornalistas em frente ao local do jantar. O líder do governo no Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), teve de interromper sua entrevista em razão de interferências do grupo. (Com informações da FolhaPress)