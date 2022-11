''Pauta-bomba'' não será votada agora, afirma Marina Silva

Marina Silva (foto: Leo Cabral/wikimedia commons)

A ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) afirmou, nessa segunda-feira (28/11), que houve acordo entre o grupo do gabinete de transição, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que nenhuma “pauta-bomba” seja votada até o fim do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).“Já foi feito um primeiro processo que envolveu o vice-presidente Geraldo Alckmin, Aloísio Mercadante, os parlamentares e os presidentes das Casas para pedir que não fosse votada nenhuma pauta-bomba. Então, esses projetos que são bastante complicados entraram nessa discussão. Esse pedido foi feito diretamente aos presidentes das Casas. Faz umas duas semanas. Isso foi tratado por eles e cada um vai ficar atento às suas agendas”, afirmou a parlamentar, que compõe o grupo de transição do Meio Ambiente. “Nós do grupo de meio ambiente, sinalizamos quais são os projetos que achamos que não devem ser votados agora”, completou.