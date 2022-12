Lula não deve recriar imposto sindical, afirma líder de movimento

Ricardo Patha, presidente da central sindical UGT, ainda descartou a revogação da reforma trabalhista (foto: Divulgação/Cláudio Kbene)

É consenso entre os sindicatos que o imposto sindical não deve ser recriado durante a gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É consenso, unanimidade que não vai voltar o imposto sindical" disse Ricardo Patha, presidente da central sindical UGT - central ligada ao PSD de Gilberto Kassab - e membro do grupo técnico sobre trabalho do gabinete de transição de Lula.









Segundo o sindicalista, a reforma sindical não vai incluir no financiamento das entidades trabalhistas nenhum ônus aos cofres públicos, "Os trabalhadores é que vão financiar os seus sindicatos" disse.





Quanto ao salário mínimo, Patha afirma que uma das políticas mais importantes para o começo do ano de 2023 é a retomada de uma política de reposição do mínimo "Não há dúvidas que o salário mínimo logo deste ano não vai dar para ser aquele valor que nós gostaríamos, mas vai ter uma política que em alguns anos vamos recuperar um dos instrumentos de distribuição de renda que é o salário mínimo", disse.

Patha apontou que a expectativa é que as adequações na atual lei trabalhista devem se assemelhar ao processo que ocorreu na reforma trabalhista espanhola. Quanto ao mínimo aposta que o projeto deve seguir o modelo que existiu nos primeiros governos petistas, mas ressalta que a responsabilidade fiscal é ponto fundamental no debate do novo governo.





A reunião de Lula com os sindicalistas contou com a participação das seguintes entidades: