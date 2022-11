Mourão sobre bolsonaristas: 'Fazem interpretação enviesada do artigo 142'

Hamilton Mourão criticou posicionamento dos bolsonaristas que pedem intervenção militar (foto: Alan Santos/PR) Valor Econômico. O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, disse que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que manifestam nos quartéis interpretam o artigo 142 da Constituição Federal de modo "enviesado". A declaração foi dada em entrevista ao









Para o vice-presidente, um grupo de pessoas está inconformado com "corrupção" e com o sistema judicial e por isso acreditam que um golpe militar é a "solução".





"Desde 2015 tem um grupo na sociedade brasileira inconformado com a corrupção e com a falta de resposta mais rápida do nosso sistema judicial. E esse pessoal acha que a solução é ter um golpe militar aqui. Aí, fazem uma interpretação enviesada do artigo 142 da Constituição. A nossa visão do artigo 142 coloca três missões para as Forças Armadas: defesa da pátria; garantia dos Poderes Constitucionais; e, por iniciativa de qualquer um deles, Garantia da Lei e da Ordem. Tem gente que interpreta que a garantia dos poderes constitucionais seria um poder moderador concedido às Forças Armadas. Aí, até a interpretação disso é complicada", disse Mourão.