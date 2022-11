Lula: Mundo tem pressa de ver Brasil na discussão sobre o futuro do planeta

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da COP 27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Em seu segundo discurso no evento, o petista comentou o fato de ter sido convidado pelo presidente do Egito, Abdel Fattah, antes mesmo de ser empossado como presidente do Brasil.









Lula realiza o segundo discurso na Cop 27 (foto: Reprodução) “Sinto-me especialmente honrado porque esse convite não foi feito para mim, mas foi feito para o meu país e para o povo brasileiro. Este convite feito a um presidente recém-eleito, antes mesmo de sua posse, é um reconhecimento de que o mundo tem pressa de ver o Brasil participando novamente das discussões sobre o futuro do planeta e todos os seres que nele habita”, afirmou Lula.

Ao chegar no evento, Lula foi ovacionado pela plateia. Com muitas palmas, antes de começar o discurso, o petista ouviu gritos de “melhor presidente do Brasil”.





Ontem (15/11), o petista foi ao estande dos governadores dos Estados da Amazônia Legal, onde discursou por cerca de 10 minutos. Lula anunciou que pedirá à ONU que o Brasil seja sede da COP 30, marcada para 2025. Ele também afirmou que irá atender um pedido feito por Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, que solicitou que a futura conferência seja feita na Amazônia.