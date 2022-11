Lula: 'Alckmin não disputa nenhuma vaga de ministro'

"Fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador da transição para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa uma vaga porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, falariam: 'esse cara vai coordenar porque vai ser ministro'", explicou.

A declaração foi feita durante um encontro com deputados , no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. No evento, Lula também fez menções ao presidente Jair Bolsonaro (PL) , ao Poder Judiciário e se emocionou ao reelembrar a própria trajetória.