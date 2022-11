Lula sobre COP27: 'Em um dia terei mais conversas que Bolsonaro em 4 anos'

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (10/11) que vai se encontrar com mais líderes mundiais em um dia, durante a 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP27), do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu em quatro anos de governo. O evento acontece no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro.

"Estou viajando segunda-feira para o Egito e vou ter mais conversa com liderenças mundiais que o Bolsonaro teve em quatro anos porque uma das coisas que vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional", afirmou o petista.

Lula também disse que recebeu ligações de Putin a Zelensky (foto: Reprodução/YouTube/TV Lula)

A declaração foi feita durante um encontro com deputados , no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta manhã, ao lado do futuro vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).