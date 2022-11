Postos de BH aumentam preço de combustível sem justificativa

A gasolina aumentou 10 centavos no posto Wap, localizado no Bairro Caiçara, em BH (foto: Reprodução/redes sociais )

O bloqueio em rodovias federais e estaduais feito por bolsonaristas, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno das eleições, no último domingo (30/10), já provoca reflexos nos postos de combustíveis de Belo Horizonte. Pelo menos dois deles aumentaram o preço da gasolina, sem justificativas, nesta terça-feira (1°/11).





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com os postos para saber o motivo do reajuste de preços. No estabelecimento do bairro Estoril, o funcionário disse que o gerente não estava no posto e não retornaria ao local hoje. Já no posto do bairro Caiçara, o gerente confirmou o aumento e disse que iria procurar o dono para apresentar a justificativa. Porém, até o momento, não houve resposta.





Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que não monitora o preço dos combustíveis, que o mercado é livre e que cada dono de estabelecimento determina o valor do combustível em seu posto.





Impactos do bloqueio









Estado de Minas flagrou Na manhã de hoje, a reportagem doflagrou filas de carros em postos de combustíveis da capital, causadas pelo medo de que haja um desabastecimento. Havia filas em um posto na Avenida Uruguai, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH e em outro na Avenida Raja Gabaglia, ao lado da Automax.

No posto Pica Pau, localizado na Avenida Professor Mário Werneck, 1910, no bairro Estoril, Região Oeste de BH, a gasolina era vendida a R$ 4,89 no período da manhã. Já durante a tarde, o combustível passou a custar R$ 5,19. O mesmo aconteceu no posto Wap, localizado na Avenida Dom Pedro II, 4091, bairro Caiçara, Região Noroeste. De manhã, a gasolina era vendida a R$4,69 e no período da tarde passou a custar R$ 4,79.