Aliados em Minas celebram vitória de Lula

Estado considerado como chave na disputa presidencial, Minas Gerais seguiu como norte da eleição e manteve a escrita: acompanhou o resultado do restante do Brasil. Lideranças que caminharam com Lula durante toda campanha no estado se manifestaram após o resultado, com mensagem geral de paz e esperança.Candidato ao governo de Minas apoiado por Lula, Alexandre Kalil escreveu nas redes sociais que “a luz brilhou no céu da pátria hoje” . Na disputa ao governo de Minas, Romeu Zema (Novo) foi reeleito no primeiro turno com 56,18% dos votos válidos. Kalil foi o segundo, com 35,08%.