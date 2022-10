'O Brasil respira esperança', diz Alexandre Silveira após a vitória de Lula

Silveira (de branco) foi um dos principais interlocutores pró-Lula em Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) disse, neste domingo (30/10), que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno presidencial faz o país "respirar esperança". O petista derrotou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL)."O Brasil respira esperança! Lula é nosso presidente!", escreveu Silveira, no Twitter. O parlamentar assumiu, neste segundo turno, o posto de coordenador político da campanha de Lula em Minas.Silveira tentou a reeleição com o apoio do PT, mas perdeu para Cleitinho Azevedo, do PSC.A boa relação de Silveira com prefeitos do interior mineiro foi utilizada pelo grupo de Lula para tentar conter os efeitos da união do governador Romeu Zema (Novo) a Bolsonaro