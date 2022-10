Campanha petista redesenha frente de batalha em Minas

Guilherme Peixoto e Ígor Passarini



Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais começam a tirar do papel as estratégias traçadas para conter possíveis efeitos da aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e prefeitos do interior que o governador Romeu Zema (Novo) tenta construir. Ontem, lideranças petistas anunciaram que, na sexta-feira (21/10), Lula vai cumprir compromissos em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. No sábado, o foco é a Grande BH.





No caso do interior, segundo apurou o Estado de Minas, o roteiro inicial tinha Governador Valadares. A campanha petista, porém, trocou a passagem pelo Vale do Rio Doce por ida a Juiz de Fora. A justificativa é a possibilidade de ampliar, no município da Zona da Mata, a vitória obtida por Lula no 1º turno. Paralelamente, há a impressão de que, em solo valadarense, onde Bolsonaro triunfou, chances de mudança no quadro são menores.





Já a Grande BH entrou no lugar de visita a Manaus (AM), que foi cancelada. “Está tudo encaminhado para fazer uma caminhada que comece na Rua Padre Pinto (na Região de Venda Nova) e vá até Justinópolis (distrito de Ribeirão das Neves), disse Reginaldo Lopes (PT), deputado federal e coordenador da campanha de Lula em Minas. A agenda, entretanto, ainda não estava cravada.





Na semana passada, centenas de lideranças locais, entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, se reuniram em Belo Horizonte para uma conversa com Zema e Bolsonaro. O evento foi organizado por Marcos Vinícius Bizarro (sem partido), prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM). Do outro lado, o grupo de Lula aposta em conquistar o apoio de associações regionais de prefeitos e pequenos consórcios locais.





Uma das chaves na busca por prefeitos é o senador Alexandre Silveira (PSD), coordenador político da campanha de Lula no estado. Ontem, em entrevista ao EM, o parlamentar chamou de “pouco democrático” o modus operandi adotado por Zema para atrair chefes de governos municipais à campanha bolsonarista e revelou estar conversando, diariamente, com “dezenas de prefeitos” para preservar a dianteira da chapa petista.





“Os prefeitos sabem que as eleições municipais estão logo aí à frente. Sabem, também, que o presidente ganhou em mais de 600 municípios mineiros. Dificilmente esses prefeitos vão querer travar uma batalha com seus eleitores, que deram uma larga vantagem a Lula na maioria desses municípios”, disse. “Estamos conversando com os prefeitos, mas não dessa forma circense que a gente tem assistido ao governador fazer”, criticou.





No primeiro turno, Lula venceu Bolsonaro em Minas por uma diferença de 563,3 mil votos. Em termos percentuais, o petista ficou com 48,29% dos votos válidos, ante 43,6% do candidato à reeleição. Na chapa liderada pelo PT, segundo apurou a reportagem, a avaliação é que vai ser possível vencer a etapa mineira do 2° turno se a frente conquistada na primeira votação for mantida. Para um interlocutor ligado a Lula, ouvido sob reservas pelo EM, o desafio de Zema é tentar diminuir a desvantagem.





Durante o evento com Bolsonaro em BH, Marcos Vinícius Bizarro afirmou ter conseguido reunir centenas de prefeitos mineiros no local, um centro de convenções na Região Centro-Sul. A tese de que a ampla maioria das lideranças regionais embarcou na campanha à reeleição, contudo, é contestada por dirigentes petistas. “(Para) quem fica achando que os prefeitos mineiros estão com Jair Bolsonaro, a notícia é outra. No Norte de Minas, a grande maioria dos prefeitos está com Lula”, rebateu o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT mineiro.





Max Vinícius Aguiar Martins, o Marcão, filiado ao PT e prefeito de Serranópolis de Minas, no Norte, também refutou o apoio em massa a Bolsonaro. “No Norte de Minas, a maioria dos prefeitos está com Lula presidente. Muitos lá estão só na propaganda, de foto com o governador, por causa da pressão e da atuação política. Mas, no Norte, 88 cidades são Lula presidente”.





Para Alexandre Silveira, Zema “escondeu” o alinhamento a Bolsonaro no primeiro turno em nome do fenômeno “Luzema” – o voto casado em Lula e no atual governador. “Ele (Zema) agride esse eleitor dizendo “agora não quero que você continue votando no Lula porque você já me elegeu; então, quero que você mude de opinião”. Só que o mineiro, pela sua peculiaridade, pelo seu nível de politização, não é de admitir cabresto”, protestou.





CAMINHADAS A exemplo de um evento em Belo Horizonte no domingo retrasado, Lula deve protagonizar caminhadas em Teófilo Otoni e Juiz de Fora. Desde a reta final do primeiro turno, as passeatas ganharam prioridade em relação aos comícios tradicionais, em palanques montados, porque são consideradas mais rápidas, permitindo passagens por mais cidades em um único dia. O primeiro compromisso do petista em Minas na sexta-feira será em Teófilo Otoni; depois, a comitiva segue para Juiz de Fora.





As duas localidades escolhidas são administradas pelo PT. Em Juiz de Fora, a prefeita é a ex-deputada federal Margarida Salomão; a Prefeitura de Teófilo Otoni, por sua vez, é ocupada por Daniel Sucupira, que chegou a ensaiar uma pré-candidatura ao governo estadual neste ano, mas abriu mão para seguir a orientação partidária de caminhar com Alexandre Kalil (PSD).





Lula vai desembarcar em Juiz de Fora três dias após a última das três visitas de Bolsonaro ao município neste ano. O presidente trata a cidade da Zona da Mata como terra de seu “renascimento”, em virtude da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. Ontem, Margarida Salomão travou embate com Zema, que participou do comício bolsonarista em território juizforano e teceu críticas ao PT.





“O PT começou a construir refinarias no Brasil inteiro; a nossa foi reduzida. Minas é um dos estados que mais importa combustível. Não trouxeram nada e impediram investimentos. Investimento em indústria de automóvel foi para curral eleitoral do PT. Então, posso falar que PT e o povo mineiro nunca foi uma mistura que deu certo. Minas não aceita o PT mais”, criticou o governador, em menção à saída da Mercedes-Benz da cidade.