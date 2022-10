Kalil celebra a eleição de Lula: 'Luz brilhou no céu da pátria'

"A luz brilhou no céu da pátria hoje", disse Kalil.O político do PSD concorreu ao governo de Minas Gerais com o apoio de Lula, mas perdeu no primeiro turno para o governador reeleito, Romeu Zema (Novo). Neste segundo turno, Zema assumiu o posto de coordenador da campanha de Bolsonaro no estado.Além da frase a respeito de Lula, Kalil publicou um vídeo com fotos do petista ao som da canção "Retrato do Velho", gravada pelo cantor Francisco Alves. A música embalou a vitória de Getúlio Vargas na eleição presidencial de 1950.