Eduardo Leite: de candidatura à presidência frustrada à eleição no RS

Eduardo Leite renunciou o governo do Rio Grande do Sul para tentar se candidatar à Presidência (foto: Silvio Avila/AFP) O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) volta a governar o estado do Sul após divergências em sua trajetória política. Leite desistiu do cargo de governador diante da possibilidade de concorrer à Presidência da República. Contudo, não chegou a ter a sua candidatura lançada pelo PSDB.





Leite conseguiu virar a diferença de votos do primeiro turno.





Candidatura à Presidência





Leite travou uma disputa interna pela vaga da candidatura à Presidência pelo PSDB. No entanto, desistiu da candidatura e apoiou o ex-governador de São Paulo, João Doria, como candidato, o que também não se concretizou.









Eleições 2022