RS: Leite pergunta quantas vezes Onyx praticou 'Caixa 2'

Eduardo Leite (PSDB) perguntou a Onyx Lorenzoni (PL) quantas vezes ele cometeu o crime de "Caixa Dois". A indagação ocorreu durante o debate promovido pelo Grupo RBS TV, filiado à Rede Globo, nesta quinta-feira (27/10), entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.O candidato bolsonarista reconheceu, em 2020, a prática nas eleições de 2012 e 2014. Ele confessou ter rebido R$ 300 mil destinado a campanhas. O ex-ministro do governo foi acusado de falsidade ideológica para fins eleitorais. Onyx firmou acordo com o Ministério Público para não ser condenado. Ele pagou R$ 189 mil. Ou seja, R$ 111 mil a menos do que o valor recebido."Você disse que cometeu um erro de 'Caixa 2'. Foi uma vez só que o senhor praticou Caixa 2?", questionou o tucano.Lorenzoni falou que Leite responde por improbidade administrativa quando era prefeito de Pelotas."Ele não responde à pergunta e me devolve a pergunta. Eu não vou desistir. Quantas vezes o senhor praticou Caixa 2?", prosseguiu o candidato do PSDB."Eu já resolvi meu problema com a Justiça", afirmou Lorenzoni.O tema seguiu em pauta, durante quase todo o terceiro bloco, quando Eduardo Leite relembrou que antes de ser pego pelo Caixa Dois, Onyx Lorenzoni defendia a criminalização da prática."Caixa dois deve ser criminalizado. Criminalizar é uma necessidade. E não livra a cara de quem já cometeu caixa dois", Leite relembrou a fala do concorrente.

"A biografia dele, nem lavando com água e sabão se limpa essas manchas que ele se nega a admitir", encerrou Eduardo Leite.

