Tarcísio descarta atentado, mas diz que tiroteio foi territorial

Entenda o caso



O ex-ministro da Infraestrutura do governo do presidente Jair Bolsonaro visitava o primeiro polo universitário de Paraisópolis. Tarcísio estava no terceiro andar do prédio quando o tiroteio começou.



O candidato do Republicanos e jornalistas que acompanhavam a agenda ficaram abaixados em uma sala no local. Informações preliminares são de que um dos atiradores ficou ferido.